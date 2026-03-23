Долар не встигає за євро: який курс встановив Нацбанк на 24 березня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 березня. Курс відрізняються від тих показників, що встановлюють інші банки та обмінники.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 24 березня встановлений по 43,83 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 1 копійку копійок проти 23 березня. Водночас офіційний курс євро становить 50,88 гривні, отже іна зросла на 20 копійок, про що повідомляє Нацбанк.

Водночас 23 березня курс валют був таким:

долар – 43,82 гривні;

євро – 50,68 гривень.

Який курс у банках та обмінниках 23 березня?

Нагадаємо, що станом на ранок 23 березня, купівля долара в банках коштувала в середньому по 43,55 гривні (без змін), а продаж по – по 44,14 гривні (-1 копійка). Купівля євро ж проходила по 50,25 гривні (-15 копійок), а продаж – вже по 51,09 гривні (без змін). Про це свідчать дані Мінфіну.

Яка вартість валюти на чорному ринку 23 березня?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує 23 березня по 44,08 гривні (без змін), а продаж – по 44,15 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,10 гривні (-1 копійка).

Яка вартість валют в обмінниках 23 березня?

Згідно з даними finance.ua, долари в обмінниках наразі купують у середньому по 43,45 гривні (+ 22 копійки), а продають – по 44,12 гривні (+4 копійки).

(+ 22 копійки), а продають – по (+4 копійки). Євро українці купують по 50,65 гривні (+19 копійок), а продають – по 51,33 гривні (-3 копійки).

