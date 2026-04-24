Офіційний курс валют наприкінці місяця: що буде з доларом та євро 27 квітня

Національний банк встановив офіційний курс на понеділок, 27 квітня. Розповідаємо, як зміняться євро та долар наступного тижня та що відбувається з валютом 24 числа.

Який офіційний курс валют? Офіційний курс долара США 24 квітня становить 43,94 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 6 копійок проти 23 квітня. Офіційний курс євро становить 51,38 гривні, отже його ціна впала ще на 11 копійок, повідомляє Нацбанк. Читайте також Курс падає: де найвигідніше купувати та здавати злоті зараз А от 27 квітня курс валют буде таким: долар – 44,00 гривні (+6 копійок);

євро – 51,55 гривні (+17 копійок). Що з курсом валют на готівковому ринку 24 квітня? За даними Мінфіну, купівля долара у банках в середньому проходив по 43,70 гривні (+3 копійки), тоді як продаж – по 44,20 гривні (+4 копійки).

Купівля євро в середньому коштувала 51,15 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,85 гривні (без змін, якщо порівнювати з четвергом). Що відбувалося на чорному ринку? На чорному ринку продаж долара здійснювався по 43,87 гривні (без змін до попереднього дня), а продаж – по 43,97 гривні (-1 копійка).

Тоді як купівля євро проводилась по 51,40 гривні (-1 копійка), а продаж – в середньому по 51,61 гривні (-1 копійка). Який курс пропонували обмінники? Дані finance.ua свідчать, що купівля долара в середньому проходила по 43,47 гривні (+2 копійки), а продаж – по 43,95 гривні (-1 копійка).

Євро купували в середньому по 51,19 гривні (-2 копійки), а продавали по 51,71 гривні (-7 копійок). Що далі буде з валютою? На ситуацію на валютному ринку наразі впливають чимало факторів. Зокрема й війна в Ірані та бойові дії в Україні.

Очікується, що ситуація з валютою у 2026 році буде стабільною. На це впливає також надання ЄС кредиту на 90 мільярдів євро.