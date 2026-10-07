Який ще НПЗ зупинився в Росії

Ймовірно, завод компанії "Лукойл" у Волгограді повністю зупинив перероблення нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки БпЛА ще минулого тижня – у п'ятницю, 2 жовтня. Деталі повідомили в Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

До слова, того ж дня влада Волгоградської області заявляла про масований наліт дронів на промислову інфраструктуру регіону. Однак губернатор Андрій Бочаров тоді не уточнив, які саме підприємства потрапили під удар, пише The Moscow Times.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ підтвердив ураження «Волгограднафтопереробки», зафіксувавши вибухи та пожежу на території об'єкта.

Важливо! Це один із найбільших НПЗ країни-агресорки, що здатен переробляти близько 14 мільйонів тонн нафти на рік – тобто близько 5% загальноросійського обсягу. Випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема для потреб армії.

Окремо варто зауважити, що це вже не перша серйозна атака на підприємство: раніше значні пошкодження виникали після ударів українських безпілотників 29 травня та 31 липня.

Нагадаємо, такі "далекобійні санкції" стали одним із чинників, що заважають Кремлю повною мірою заробляти навіть на дорогій нафті. Росія змушена скорочувати виробництво пального, тоді як додатково по доходах б'ють менші обсяги видобутку та експорту енергоресурсів, а також зміцнення рубля у 2026 році.