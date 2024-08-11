"ПриватБанк" запустив нову функцію для своїх клієнтів

У банку повідомили, що тепер інтернет-торговці зможуть надавати своїм покупцям оформлювати оплати покупок одночасно карткою та у "Оплату частинами"/"Миттєву розстрочку". Для того, щоб отримати доступ до нової функції потрібно буде активувати відповідні налаштування, які представлені в особистому кабінеті.

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Загалом новий сервіс доступний для продавців в інтернет-магазинах, соціальних мережах, торговельних майданчиках. Крім того, завдяки цьому функціоналу можна продавати такі категорії товарів:

техніку,

одяг,

меблі,

товари для дому,

навчання,

курси

тощо.

Нагадаємо, що у середині липня "ПриватБанк" визнали найефективнішим у Центральній та Східній Європі за рівнем рентабельності активів. Досягнення українського кредитора відмітили фахівці міжнародного журналу The Banker.