Що відбувається на ринку нафти

У вівторок, 30 травня 2023 року, нафта зафіксувала суттєвий спад на тлі побоювань щодо дефолту у США. Ринок очікує на складнощі щодо ухвалення рішення про підвищення стелі державного боргу у Конгресі США.

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Ще одна причина для занепокоєння – змішані сигнали від найбільших виробників нафти. Йдеться про країни, які входять до ОПЕК+. Цього тижня має пройти нова зустріч нафтового картелю. Загалом найвідоміші марки нафти завершили торговий день з такими цінами:

Нафта Brent подешевшала до 73,54 долара за барель . Знецінення за сесію склало 3,53 долара або 4,6%;

. Знецінення за сесію склало Бренд американської сировини West Texas Intermediate, завершив сесію з ціною на рівні 69,46 долара за барель. Вартість нафти впала на 3,21 долара або 4,4%, інформує Reuters.

Важливо! Додамо, що у понеділок даних з ринку не було через святковий день у США.

Водночас новий торговий день, 31 травня, нафта продовжує падати в ціні. Ще одним фактором, який сприяє знеціненню сировини, – нові економічні дані з Китаю. Ця країна є одним із головних імпортерів сировини у світі. Проте через гірші, ніж очікували дані про динаміку другої економіки світу тепер переживають, що країна скоротить обсяги імпорту нафти, пише Reuters.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях: