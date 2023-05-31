Что происходит на рынке нефти

Во вторник, 30 мая 2023 года, нефть зафиксировала существенный спад на фоне опасений по поводу дефолта в США. Рынок ожидает сложностей по принятию решения о повышении потолка государственного долга в Конгрессе США.

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Еще одна причина для беспокойства – смешанные сигналы от крупнейших производителей нефти. Речь идет о странах, входящих в ОПЕК+. На этой неделе должна пройти новая встреча нефтяного картеля. В общем, самые известные марки нефти завершили торговый день со следующими ценами:

Нефть Brent подешевела к 73,54 доллара за баррель . Обесценение за сессию составило 3,53 доллара или 4,6%;

. Обесценение за сессию составило Бренд американского сырья West Texas Intermediate завершил сессию с ценой на уровне 69,46 доллара за баррель. Стоимость нефти упала на 3,21 доллара или 4,4%, информирует Reuters.

Важно! Добавим, что в понедельник данных с рынка не было из-за праздничного дня в США.

В то же время, новый торговый день, 31 мая, нефть продолжает падать в цене. Еще одним фактором, способствующим обесцениванию сырья, – новые экономические данные из Китая. Эта страна является одним из основных импортеров сырья в мире. Однако из-за худших, чем ожидали данные о динамике второй экономики мира, теперь переживают, что страна сократит объемы импорта нефти. Reuters.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях: