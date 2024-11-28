В Кремле прокомментировали обвал рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о стремительном росте курса доллара США относительно российского рубля. Он сделал заявление во время встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Песков спросил у журналиста, в какой зарплате он получает зарплату, намекая на национальную валюту. Мол, россияне не заметят повышения курса валют, поскольку зарабатывают в рублях. Кроме того, он привел пример торговли с Казахстаном. По его словам, львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге.

По состоянию на 28 ноября курс доллара в России колеблется на уровне 109,9 рубля, по данным Google Финансы. Российская валюта укрепила свои позиции на 2,78% после трех дней стремительного обесценивания. Однако доллар все равно удерживается выше важного психологического уровня – 100 рублей.