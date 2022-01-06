Деякі потужні компанії з Казахстану уже відчули на собі перші наслідки політичної нестабільності в країні. Їхні акції стрімко обвалися на фондовій біржі у Лондоні. Про це повідомила Казахстанська Асоціація міноритарних акціонерів.

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Компанії з Казахстану втрачають позиції на ринку

Найбільше знецінилися акції фінтехкомпанії Kaspi. За один торговий день, 5 січня, ці активи втратили понад 30%. На момент закриття торгів 5 січня акції Kaspi коштували 82 долари за штуку, тоді як їхня стартова вартість в той день становила 115 доларів. У четвер, 6 січня, акції продовжують падати.

Цінні папери комерційного ощадного банку Halyk Bank впали майже на 20% до 13,60 долара за штуку за аналогічний період. Фінустанова має власні філії у кількох країнах:

Киргизстані,

Грузії,

Росії,

Таджикистані,

Узбекистані.

Акції національної атомної компанії Казахстану та найбільшого виробника урану у світі – Казатомпром – впали на 7% до 37,50 долара за кожну. Цінні папери Казатомпром починали торговий день з ціною на рівні 40,15 долара за штуку.

Акції компаній з Казахстану обвалилися на тлі протестів / Фото Getty Images

До теми! Актуальна вартість акцій Kaspi, згідно з даними Лондонської біржі, становить 71,80 долара за кожну, тоді як цінні папери компанії Казатомпром коштують 35,38 долара за штуку. Ціна акцій Halyk Bank зупинилася на позначці 13,44 долара за кожну.

Що варто знати про ситуацію у Казахстані:

Люди почали виходи на протести у Казахстані ще 3 січня 2022 року . Головна причина – високі ціни на газ. Досить швидко мітингувальники почали вимагати політичних змін у країні.

. Головна причина – високі ціни на газ. Досить швидко мітингувальники почали вимагати політичних змін у країні. Реакція влади Казахстану була жорсткою. У країні почалися затримання, під час яких застосовували силові методи. На деякий час у Казахстані відключили інтернет.

На жаль, без жертв не обійшлося. Станом на ранок 6 січня офіційно відомо про понад 1000 потерпілих. З моменту початку протестів у Казахстані загинули щонайменше 13 правоохоронців.

ОДКБ, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан, вже заявили про введення військ в Казахстан.

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