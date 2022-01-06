Некоторые крупные компании из Казахстана уже ощутили на себе первые последствия политической нестабильности в стране. Их акции стремительно обвалились на фондовой бирже в Лондоне. Об этом сообщила Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров.

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Компании из Казахстана теряют позиции на рынке

Больше всего обесценились акции финтехкомпании Kaspi. За один торговый день, 5 января эти активы потеряли более 30%. К закрытию торгов акции Kaspi стоили 82 доллара за штуку, тогда как их стартовая стоимость в тот день составляла 115 долларов. Ценные бумаги коммерческого сбербанка Halyk Bank упали почти на 20% до 13,60 доллара за штуку за аналогичный период. Финучреждение имеет собственные филиалы в нескольких странах:

Кыргызстане,

Грузии,

России,

Таджикистане,

Узбекистане.

Акции национальной атомной компании Казахстана и крупнейшего производителя урана в мире – Казатомпром – упали на 7% до 37,50 доллара за каждую. Ценные бумаги Казатомпром начинали торговый день с ценой 40,15 доллара за штуку.

Акции компаний из Казахстана обрушились на фоне протестов / Фото Getty Images

К теме: Фактическая стоимость акций Kaspi , по данным Лондонской фондовой бирже, составляет 71,80 доллара каждый, в то время как ценные бумаги Казатомпрома стоят 35,38 доллара за штуку. Цена акций Halyk Bank остановилась на отметке 13,44 доллара за каждую.

Что следует знать о ситуации в Казахстане:

Люди начали выходы на протесты в Казахстане еще 3 января 2022 года . Главная причина – высокие цены на газ. Довольно быстро митингующие потребовали политических изменений в стране.

Реакция властей Казахстана была жесткой. В стране начались задержания, при которых применялись силовые методы . На время в Казахстане отключили интернет.

К сожалению, без жертв не обошлось. По состоянию на утро 6 января официально известно более 1000 пострадавших. С момента начала протестов в Казахстане погибли, по меньшей мере, 13 правоохранителей.

ОДКБ, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, уже заявили о вводе войск в Казахстан .