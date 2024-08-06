Что происходит на глобальных рынках
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что нынешние события на финансовом рынке не являются "концом света", а лишь частью рыночных механизмов, которые известны как цикл бума и спадов.
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Ну почти финансовый "конец света". Теперь уж точно... На самом деле имеем дело с абсолютно рыночными механизмами, что называется "boom and bust cycle" (цикл бума, за которым следует резкий спад). За стремительными взлетами всегда следует корректировка или падение – в зависимости от масштабов, конкретной ситуации, в определенных случаях – политики и реакции регуляторов.
Нардеп отметил, что перед нынешним падением многие компании демонстрировали рост. В частности, капитализация акций технологических компаний увеличивалась более чем на 100 миллиардов долларов ежедневно.
Ни один взлет не бывает вечным и бесконечным. Если обратимся к прошлому – найдем в подтверждение этого немало примеров,
– подчеркнул Даниил Гетманцев.
К самым значительным новостям финансового мира последних дней относятся:
- Наибольшее с 2015 года падение Индекса акций технологических компаний;
- Снижение рыночной стоимости Nvidia и Apple на 358 миллиардов долларов и 277 миллиарда долларов соответственно;
- Падение индекса S&P500 на двузначный процент от исторического максимума, достигнутого три недели назад;
- Большие потрясения на азиатско-тихоокеанском рынке;
- Рост уровня безработицы в США до почти трехлетнего максимума (4,3%);
- Возможность рецессии в США и необходимость экстренного снижения ставки ФРС.