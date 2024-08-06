Что происходит на глобальных рынках

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что нынешние события на финансовом рынке не являются "концом света", а лишь частью рыночных механизмов, которые известны как цикл бума и спадов.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ну почти финансовый "конец света". Теперь уж точно... На самом деле имеем дело с абсолютно рыночными механизмами, что называется "boom and bust cycle" (цикл бума, за которым следует резкий спад). За стремительными взлетами всегда следует корректировка или падение – в зависимости от масштабов, конкретной ситуации, в определенных случаях – политики и реакции регуляторов.

Нардеп отметил, что перед нынешним падением многие компании демонстрировали рост. В частности, капитализация акций технологических компаний увеличивалась более чем на 100 миллиардов долларов ежедневно.

Ни один взлет не бывает вечным и бесконечным. Если обратимся к прошлому – найдем в подтверждение этого немало примеров,

– подчеркнул Даниил Гетманцев.

К самым значительным новостям финансового мира последних дней относятся: