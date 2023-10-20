Варто додати, що заяви Ілона Маска вдарили не лише по Tesla, але й по всій галузі. Зокрема, бізнесмен сказав, що високі ключові ставки можуть вдарити по попиту на електромобілі.

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Маск спровокував обвал акцій Tesla

Після виступу американського мільярдера Ілона Маска акції виробника електрокарів Tesla впали в ціні майже на 9%. Тоді як у ринковій вартості компанія може втратити 70 мільярдів доларів.

Цінні папери конкурентів Tesla також зафіксували втрати на ринку. Для прикладу, спад акцій Rivian Automotive, Lucid Group та Fisker коливається від 3,3% до 4,5%. Тоді як цінні папери автовиробників, таких як Ford, подешевшали приблизно на 0,6%.

Загалом заява Ілона Маска свідчить про зміну риторики очільника компанії Tesla. Нагадаємо, що у 2022 році бізнесмен публічно заявляв, що його компанія "стійка до рецесії". Крім того, згідно зі звітом за третій квартал 2023 року, виробник електромобілів не виправдав очікування щодо виторгу. Ситуацію не врятувало навіть зниження цін на автівки.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Tesla коливається на ринку з ціною на рівні 220 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 698,6 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance. Якщо вартість цінних паперів залишиться на такому рівні, то це буде найгірший для компанії з 20 липня.