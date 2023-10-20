Следует добавить, что заявления Илона Маска ударили не только по Tesla, но и по всей отрасли. В частности, бизнесмен сказал, что высокие ключевые ставки могут ударить по спросу на электромобили.

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Маск спровоцировал обвал акций Tesla

После выступления американского миллиардера Илона Маска акции производителя электрокаров Tesla упали в цене почти на 9%. В то время как в рыночной стоимости компания может потерять 70 миллиардов долларов.

Ценные бумаги конкурентов Tesla также зафиксировали потери на рынке. Например, спад акций Rivian Automotive, Lucid Group и Fisker колеблется от 3,3% до 4,5%. В то время как ценные бумаги автопроизводителей, таких как Ford, подешевели примерно на 0,6%.

В целом заявление Илона Маска свидетельствует о смене риторики руководителя компании Tesla. Напомним, что в 2022 году бизнесмен публично заявлял, что его компания "устойчива к рецессии". Кроме того, согласно отчету за третий квартал 2023 года, производитель электромобилей не оправдал ожидания выручки. Ситуацию не спасло даже снижение цен на авто.

На момент создания этого материала стоимость акций Tesla колеблется на рынке с ценой на уровне. 220 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 698,6 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Если стоимость ценных бумаг останется на таком уровне, то это будет хуже всего для компании с 20 июля.