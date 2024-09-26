Які 100 доларів вийде обміняти без проблем

100 доларів – це одна із найпоширеніших банкнот американської валюти.Проте досить часто виникають питання щодо того, які 100-доларові банкноти можна обміняти в Україні, а які – ні.

Які 100 доларів приймають в Україні

В Україні можна обміняти усі банкноти номіналом у 100 доларів. Рік випуску або дизайн банкноти ніяк не впливає на ситуацію. Ба більше, усі долари, які були випущені центробанком США, з 1914 року є дійсним, інформує 24 Каналу. Тож їх зобов'язані приймати для обміну. Проте купюри обов'язково мають бути у належному стані.

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Це означає, що в Україні мають право не проводити обмін з купюрами, які мають ознаки сильного зношення/ пошкодження. Ще один виняток – фальшиві банкноти.

Водночас усі установи, які уповноважені проводити обмінно-валютні операції в Україні, не можуть встановлювати жодних обмежень щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом. Йдеться про банки, небанківські фінансові установи, операторів поштового зв’язку тощо. Про це повідомили в Національному банку України.

До теми! У 2024 році Федеральна резервна система США повідомила, що 100 доларів – це найпоширеніша паперова банкнота. Вона випередила за цим показником навіть купюру з номіналом в 1 долар.

Додамо, що за останні 20 років Федеральна резервна система США неодноразово змінювала дизайн майже усіх банкнот долара США. Зокрема, востаннє купюру номіналом 100 доларів оновлювали у 2013 році. Це загалом "найновіша" банкнота американського долара.