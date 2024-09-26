Какие 100 долларов принимают в Украине

В Украине можно обменять все банкноты номиналом в 100 долларов. Год выпуска или дизайн банкноты никак не влияет на ситуацию. Более того, все доллары, которые были выпущены центробанком США, с 1914 года является действительным, информирует 24 Канала. Поэтому их обязаны принимать для обмена. Однако купюры обязательно должны быть в надлежащем состоянии.

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Это означает, что в Украине имеют право не проводить обмен с купюрами, которые имеют признаки сильного износа/ повреждения. Еще одно исключение – фальшивые банкноты.

В то же время все учреждения, которые уполномочены проводить обменно-валютные операции в Украине, не могут устанавливать никаких ограничений по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством. Речь идет о банках, небанковские финансовые учреждения, операторов почтовой связи и тому подобное. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

К теме! В 2024 году Федеральная резервная система США сообщила, что 100 долларов – это самая распространенная бумажная банкнота. Она опередила по этому показателю даже купюру с номиналом в 1 доллар.

Добавим, что за последние 20 лет Федеральная резервная система США неоднократно меняла дизайн почти всех банкнот доллара США. В частности, последний раз купюру номиналом 100 долларов обновляли в 2013 году. Это в целом "самая "новая" банкнота американского доллара.