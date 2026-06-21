Коли вигідно міняти валюту в обмінниках

Аби вигідно обміняти валюту, потрібно з особливою уважністю підходити до вибору місця, де це відбуватиметься. Також надзвичайно важливо визначити правильний час.

Як вигідно обмінювати валюту?

Невигідний курс зазвичай у місцях найбільшого скупчення людей. А також там, де сильна потреба в обміні валют, пише 24 Канал.

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До таких місць належать:

великі торгові центри;

аеропорти;

вокзали;

туристичні центри міст.

Найкращим часом для обміну валюти вважається – бізнес час. Тобто тоді, коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 (у робочі дні).

У інші дні курс менш вигідний, особливо під час свят. Адже в цей час обмінники та банки "перестраховуються". Вони ставлять невигідний курс, бо прагнуть уникнути дефіциту різної валюти.

До того ж несприятливими періодами для такої покупки є середина та кінець місяця. Річ у тім, що в цей час відбуваються виплати бюджетникам.

Зверніть увагу! Найкраще купувати валюту саме на початку місяця.

Зауважимо, якщо ви вирішили здати валюту, варто звернути увагу на її стан. Якщо купюра має невеликі пошкодження, її вільно обмінюють. А от банкноти з ознаками значного зношення віддаються на інкасо – ця процедура здійснюється з комісією.