Как выгодно обменивать валюту?

Невыгодный курс обычно бывает в местах наибольшего скопления людей. А также там, где сильный спрос на обмен валют, пишет 24 Канал.

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К таким местам относятся:

крупные торговые центры;

аэропорты;

вокзалы;

туристические центры городов.

Лучшим временем для обмена валюты считается бизнес время. То есть тогда, когда проходят торги на межбанке с 10:00 до 17:00 (в рабочие дни).

В остальные дни курс менее выгоден, особенно во время праздников. Ведь в это время обменные пункты и банки "перестраховываются". Они устанавливают невыгодный курс, поскольку стремятся избежать дефицита той или иной валюты.

К тому же неблагоприятными периодами для такой покупки являются середина и конец месяца. Дело в том, что в это время происходят выплаты бюджетникам.

Обратите внимание! Лучше всего покупать валюту именно в начале месяца.

Отметим, что если вы решили сдать валюту, стоит обратить внимание на её состояние. Если купюра имеет небольшие повреждения, её обменивают без проблем. А вот банкноты с признаками значительного износа сдаются на инкассо – эта процедура осуществляется с комиссией.