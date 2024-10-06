Якого року долари найдорожчі

Згідно з даними Національно банку України, під час обміну валюти ніякої ролі не відіграють ні номінал банкнот іноземної валюти, ні рік їхнього випуску. Вартість валюти визначається поточним курсом на ринку, інформує 24 Канал.

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Тобто вартість 100 доларів різних років випуску не має відрізнятися. Це принцип діє й для усіх інших банкнот американської валюти.

Що таке курс валют Це вартість однієї грошової одиниці в термінах іншої. Як правило, вартість валюти визначається ринковими силами.

До того ж банки та обмінники мають проводити операції з всіма купюрами, зокрема, долара, які відповідають визначеним вимогам. Нагадаємо, що фінансові установи можуть не проводити операції зі значно зношеними або пошкодженими банкнотами та фальшивими купюрами.