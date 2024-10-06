Какого года доллары самые дорогие

Согласно данным Национально банка Украины, при обмене валюты никакой роли не играют ни номинал банкнот иностранной валюты, ни год их выпуска. Стоимость валюты определяется текущим курсом на рынке, информирует 24 Канал.

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То есть стоимость 100 долларов разных годов выпуска не должна отличаться. Это принцип действует и для всех других банкнот американской валюты.

Что такое курс валют Это стоимость одной денежной единицы в терминах другой. Как правило, стоимость валюты определяется рыночными силами.

К тому же банки и обменники должны проводить операции со всеми купюрами, в частности, доллара, которые соответствуют определенным требованиям. Напомним, что финансовые учреждения могут не проводить операции со значительно изношенными или поврежденными банкнотами и фальшивыми купюрами.