Які євро не приймають в Україні

Європейський центральний банк оголосив у 2019 році, що припиняє друкувати купюри номіналом 500 євро, а у 2020 році цю банкноту почали вилучати з обігу. Історично це був найбільший номінал євро.

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Це рішення було продиктоване двома причинами:

Досить рідкісне використання 500 євро в торгових операціях;

Цю банкноту дуже часто використовували у шахрайських схемах.

Важливо! Після того, як купюру виводять з обігу, її можна обміняти на номінали банкнот, які залишаються дійсними. При цьому банкнота не втрачає свої цінності. Для цього потрібно звернутися до банку.

Натомість в обігу залишаються банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро, які без проблем можна обміняти, зокрема, в Україні. Згідно з даними Європейського центрального банку, станом на кінець 2023 року, в обігу було приблизно 30 мільйонів банкнот євро, загальна вартість яких 1,57 трильйона євро.

Найменше в обігу саме купюр номіналом 500 євро. Йдеться про 267 мільйонів таких банкнот. Їх оцінили у 133 мільярди доларів або 9% від загальної вартості банкнот євро.