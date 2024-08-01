Какие евро не принимают в Украине

Европейский центральный банк объявил в 2019 году, что прекращает печатать купюры номиналом 500 евро, а в 2020 году эту банкноту начали изымать из обращения. Исторически это был самый большой номинал евро.

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Это решение было продиктовано двумя причинами:

Довольно редкое использование 500 евро в торговых операциях;

Эту банкноту очень часто использовали в мошеннических схемах.

Важно! После того, как купюру выводят из обращения, ее можно обменять на номиналы банкнот, которые остаются действительными. При этом банкнота не теряет свои ценности. Для этого нужно обратиться в банк.

Зато в обращении остаются банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, которые без проблем можно обменять, в частности, в Украине. Согласно данным Европейского центрального банка, по состоянию на конец 2023 года, в обращении было примерно 30 миллионов банкнот евро, общая стоимость которых 1,57 триллиона евро.

Меньше всего в обращении именно купюр номиналом 500 евро. Речь идет о 267 миллионах таких банкнот. Их оценили в 133 миллиарда долларов или 9% от общей стоимости банкнот евро.