Які долари вважають "старими"

В Україні до "старих" доларів відносять купюри, яку були випущені у 1996 році. Ці банкноти виділяють в окрему категорію через те, що після вище згаданого року США почали додавати все нові й нові елементи захисту. Ще один фактор – це оновлений дизайн банкнот американської валюти.

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У зв'язку з цим банкам та обмінникам може бути складно відрізнити справжні долари від фальшивих. Проте Національний банк України заявив, що усі купюри іноземної валюти є дійсними. Йдеться про банкноти, які були випущені з 1914 року.

Дійсність доларів абсолютно не залежить від номіналу банкноту та року випуску. Тож усі купюри, які у належному стані, повинні приймати для проведення операцій з обміну. Банкноти мають не бути сильні зношені або пошкоджені, а також справжніми. Нагадаємо, що перевірити долари на справжність може кожен у домашніх умовах. Про головні правила можна прочитати тут.