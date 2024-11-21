США спишуть борг України

Адміністрація Джозефа Байдена заявила про списання боргів України на 4,7 мільярда доларів. Відповідну заяву зробив представник Державного департаменту США Меттью Міллер. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про списання боргів, які Україна отримала через кредити від США. Крім того, додали що це рішення ухвалили, аби забезпечити максимальну підтримку України у її війні проти Росії перед завершенням терміну повноважень чинної адміністрації.

Нагадаємо, що фінансовий законопроєкт, яких схвалили у Конгресі США у квітні, передбачав понад 9,4 мільярда кредитів для України. Ця сума включає економічну та бюджетну підтримку для офіційного Києва.

Водночас Міллер заявив, що у Конгресі можуть не підтримати ініціативу Байдена. При цьому більшість сенаторів обох партій підтримують допомогу Україні.