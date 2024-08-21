Чи приймають в Україні банкноту в 500 євро

У 2019 році Європейський центральний банк ухвалив рішення про припинення випуску банкнот номіналом у 500 євро. На той момент, це була найбільша купюра євро.

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Проте ця валюта не втрачає цінності та залишається дійсною. Ба більше, її можна обміняти на номінали банкнот, які залишили в обігу, або на інші валюти. Проте купюра має бути без ознак підробки та у належному стані. Для того, аби обміняти банкноту номіналом 500 євро потрібно звернутися до банку.

Нагадаємо, що ключові причини вилучення банкноти номіналом 500 євро – це надмірне використання її для шахрайських дій. На сьогодні, Європейський центральний банк випускає купюри таких номіналів: 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Станом на 21 серпня курс євро в Україні, згідно з даними НБУ, становить 45,81 гривні.