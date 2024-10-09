Как проверить доллары на подлинность

В Украине каждый может проверить банкноты долларов на подлинность самостоятельно и в домашних условиях. Также существует такая опция, как проверить валюту в банке, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Как отличить "новый" доллар от "старого": главные признаки

Главные признаки настоящих долларов, которые может проверить каждый:

Номинал банкнот – Федеральный резерв выпускает купюры только с 7 номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов;

Бумага, на которой напечатаны банкноты – на ощупь купюра доллара должна быть шероховатой и бархатистой, поскольку в составе есть хлопок и лен ;

Микропечать;

Чернила, которые меняют цвет;

Защитная полоска;

Серийный номер.

Кроме того, советуют уделять особое внимание виду банкнот доллара непосредственно во время покупки валюты. Лучше, чтобы купюры были целые и разглаженные, ведь фальшивки часто пытаются скрыть видимыми признаками износа.

Зато в банках иностранную валюту, для примера, доллар США проверяют на подлинность благодаря специальному оборудованию. Как правило, это детектор валют, который распознает все защитные элементы на купюрах иностранной валюты, и кассово-сортировочная техника. Однако следует учитывать, что в банках эта процедура может быть платной.