У 2022 році Нацбанк ввів низку обмежень, які були пов'язані з продажем готівкової валюти в Україні. Проте ситуація суттєво змінилася за останні роки, тож корисно дізнатися, зокрема, скільки доларів можна купити за один раз.

Скільки доларів можна купити в банку за один раз

1 грудня 2023 року Національний банк України скасував усі обмеження щодо обсягів можливого продажу готівкової валюти населенню. Це рішення стосується усіх банків та небанківських установ. Центробанку пішов на такий крок у рамках пом'якшення валютних обмежень в Україні.

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Тож на сьогодні кожен житель України може купити в банку без жодних обмежень щодо суми. Головне, щоб в касі вистачило готівки для виконання запиту клієнта. Варто додати, що продаж іноземної валюти на касах банків відбуватиметься в порядку живої черги.

Також варто наголосити, що в Україні дійсні усі купюри доларів, які були випущені з 1914 року. Банки можуть не прийняти валюти лише у двох випадках – фальшиві долари та значно зношені/пошкоджені банкноти.

Кожен може визначити справжність купюр долара США, аби уникнути підробок. Про головні ознаки справжніх доларових банкнот – читайте тут.

Нагадаємо, що Нацбанк торік скасував вище згадані обмеження задля того, щоб сприяти збереженню макрофінансової стабільності, захисту міжнародних резервів, забезпечення першочергових потреб оборони, економіки та громадян України.