Сколько долларов можно купить в банке за один раз

1 декабря 2023 года Национальный банк Украины отменил все ограничения по объемам возможной продажи наличной валюты населению. Это решение касается всех банков и небанковских учреждений. Центробанк пошел на такой шаг в рамках смягчения валютных ограничений в Украине.

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Поэтому сегодня каждый житель Украины может купить в банке без всяких ограничений по сумме. Главное, чтобы в кассе хватило наличных для выполнения запроса клиента. Стоит добавить, что продажа иностранной валюты на кассах банков будет происходить в порядке живой очереди.

Также стоит отметить, что в Украине действительны все купюры долларов, которые были выпущены с 1914 года. Банки могут не принять валюты только в двух случаях – фальшивые доллары и значительно изношены/поврежденные банкноты.

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Напомним, что Нацбанк в прошлом году отменил выше упомянутые ограничения для того, чтобы способствовать сохранению макрофинансовой стабильности, защиты международных резервов, обеспечения первоочередных потребностей обороны, экономики и граждан Украины.