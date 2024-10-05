Обмін "старих" доларів на "нові": що варто знати про цю операцію

В Україні популярність долара уже роками залишається на досить високому рівні. Логічно, що усі, хто мають збереження у валюті турбуються, аби вони не втратили цінності або не були пошкодженні. Зокрема, через це виникає питання, чи можна обміняти "старі" долари на "нові".

Обмін "старих" доларів на "нові"

В Україні банкноти долара США досить часто поділяють на "старі" та "нові". Як правило, "старими" називають долари, які випустили у 1996 році, інформує 24 Канал. Були випадки, коли такі банкноти або відмовлялися приймати для обміну, або стягували додаткову комісію за операцію.

Варте уваги У НБУ пояснили, які долари не підлягають обміну

У НБУ вийшли з роз'яснення, що номінал банкноти, як і рік її випуску не відіграють жодної ролі під час обміну і не впливають на вартість. Загалом регулятор до валютно-обмінних операцій відносить такі:

Купівля у фізичних осіб готівки іноземної валюти за готівкові або безготівкові кошти в гривні;

Продаж фізичним особам банкнот іноземної валюти за гривні;

Обмін фізичним особам купюр іноземної валюти однієї держави на банкноти іноземної валюти іншої держави.

Водночас у постанові центробанку немає згадок про обмін банкнот іноземної валюти так званого “старого” зразка на банкноти тієї ж іноземної валюти “нового” зразка. Зокрема, йдеться про американські долари. Якщо особа має такий запит, то потрібно звертатися до банку або обмінника задля з'ясування, чи вдасться провести відповідну операцію, як і всі умови її проведення.

Для прикладу, фінансові установи можуть стягувати спеціальну комісію за відповідну операцію. Розмір комісії може відрізнятися, адже кожна установа ухвалює це рішення самостійно.