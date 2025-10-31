Чи можна обміняти пошкоджені долари

У 2023 році в Україні було скасовано поняття: "незначно зношена" банкнота. Таким чином регулятор прагнув виключити "людський фактор", коли відбувається ідентифікація купюри.

Чи підлягають обміну долари, які мають пошкодження?

Водночас в Україні і надалі є поняття "значно зношена" банкнота, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– зазначає НБУ.

Тобто, банкноти, які мають ознаки незначного зношення, мають бути прийняті фінустановою. А от значно пошкоджені передаються на інкасо.

Зверніть увагу! Процедура інкасо здійснюється за тарифами фінустанови.

Процедура інкасо передбачає, що:

банк (до якого ви звертаєтесь) передає вашу банкноту банку-кореспонденту;

і лише тоді відбувається обмін.

Важливо! З ознаками купюр, які вважають значно зношеними, ви можете ознайомитись за посиланням.

Що важливо знати про валюту зараз?

Станом на зараз, найбільшим номіналом доларових купюр є – 100. У 2013 році дизайн цієї банкноти оновився. Зокрема, оновлена банкнота відрізняється кольором та інноваційними елементами захисту.

Чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 року. Себто, вони можуть використовуватись і зараз (йдеться про банкноти, які перебувають в обігу).

Цікаво! Як показує статистика, найчастіше зараз підробляють купюру номіналом 100 доларів.