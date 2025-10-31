Чи можна обміняти пошкоджені долари
- В Україні заборонено відмовляти в обміні валюти, яка відповідає зразкам та описам центральних банків і справжність якої підтверджено.
- Значно зношені банкноти передаються на інкасо.
У 2023 році в Україні було скасовано поняття: "незначно зношена" банкнота. Таким чином регулятор прагнув виключити "людський фактор", коли відбувається ідентифікація купюри.
Чи підлягають обміну долари, які мають пошкодження?
Водночас в Україні і надалі є поняття "значно зношена" банкнота, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Ціна на ці метали відчутно змінилась: скільки сьогодні можна отримати за золото та срібло
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– зазначає НБУ.
Тобто, банкноти, які мають ознаки незначного зношення, мають бути прийняті фінустановою. А от значно пошкоджені передаються на інкасо.
Зверніть увагу! Процедура інкасо здійснюється за тарифами фінустанови.
Процедура інкасо передбачає, що:
- банк (до якого ви звертаєтесь) передає вашу банкноту банку-кореспонденту;
- і лише тоді відбувається обмін.
Важливо! З ознаками купюр, які вважають значно зношеними, ви можете ознайомитись за посиланням.
Що важливо знати про валюту зараз?
Станом на зараз, найбільшим номіналом доларових купюр є – 100. У 2013 році дизайн цієї банкноти оновився. Зокрема, оновлена банкнота відрізняється кольором та інноваційними елементами захисту.
Чинними вважаються усі долари, випущені після 1914 року. Себто, вони можуть використовуватись і зараз (йдеться про банкноти, які перебувають в обігу).
Цікаво! Як показує статистика, найчастіше зараз підробляють купюру номіналом 100 доларів.