Купівля та продаж доларів в Україні

НБУ наголошує, що в Україні дійсні усі долари, які випустили з 1914 року, інформує 24 Канал. Рік емісії та номінал банкноти не впливає на ситуацію. Зокрема, це стосується й доларів 2003 року.

Зверніть увагу Які ціни на нафту можуть врятувати США від рецесії

Відтак усі учасники валютного ринку в Україні зобов'язані проводити операції, для прикладу з доларами 2003 року, як і з іншими готівковими доларами. Йдеться про банки та небанківські установи. При цьому потрібно враховувати, що купюри мають обов'язково бути у належному стані для обміну.

До теми! У 2003 році Федеральна резервна система США оновила банкноту номіналом 20 доларів. Крім того, американський центробанк оприлюднив графік оновлення доларів.

Нагадаємо, що банка та небанківські установи можуть не приймати готівкову іноземну валюту за двох умов: