Як ціни на нафту впливають на США

У першій половині вересня на ринку нафти зафіксували серйозний спад. Тоді вартість еталонної марки нафти – Brent – впала нижче психологічного рівня в 70 доларів за барель. Це найнижчий рівень за три роки. Таке падіння ціни стало хорошою новиною для США, пише Business Insider.

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На думку аналітика Еда Ярдена знецінення нафти може допомогти США уникнути рецесії. За його словами, падіння цін на сировину сприяє послабленню позицій долара, оскільки за імпорт доведеться платити менше. Як правило, зі зниженням долара зростають обсяги експорту.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Крім того, більше дешеві енергоносії сприяють зменшенню тягаря витрат у виробництві, будівництві та сільському господарстві. Це також збільшує споживчі витрати, оскільки американці менше обмежені цінами на бензоколонці. Аналітик додав, що усі ці фактори зменшують шанси на рецесію у США. Водночас він визнав, що падіння цін на чорне золото може стати проблемою для американських виробників нафти.

Варто додати, що деякі експерти на Волл-стріт очікують, що падіння цін поглибиться і досягне 60 доларів за барель до 2025 року. Зокрема, у Citigroup припустили, що надлишок пропозиції буде сприяти зниженню цін. Але станом на 20 вересня нафта Brent торгується на ринку з ціною на рівні 74,22 долара за барель, інформує Bloomberg.