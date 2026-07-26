Що робити із зіпсованими купюрами

Нацбанк нагадав громадянам особливості процесу. Насамперед українцям радять самостійно не роз'єднувати банкноти, які склеїлися чи спеклися між собою через пожежу абощо.

Для обміну гривень, які втратили платіжні ознаки внаслідок катастрофи, стихійного лиха, побутового пошкодження чи іншого нещасного випадку, потрібно звернутися до:

регіональних підрозділів грошового обігу Нацбанку в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій та Львівській областях, а також у Києві;

або ж до одного з уповноважених банків, які мають право зберігати запаси готівки регулятора.

Щоправда, фінустанови не проводять обстеження банкнот, а лише пакують їх із максимальним збереженням цілісності та передають до Департаменту грошового обігу Нацбанку разом із документами.

Йдеться про заяву власника, довідку про прийняття валюти на дослідження та інші документи щодо обставин, за яких були пошкоджені банкноти, як-от довідку про пожежу.

Якщо за результатами процедури купюри визнають справжніми, їхню вартість повністю відшкодовують. Водночас за екземпляри, які визнають неплатіжними, компенсація не передбачена.

Нагадаємо, обмін значно пошкодженої іноземної валюти дещо складніший та триваліший. Громадяни можуть віддати такі долари чи євро на інкасо – спеціальну заміну через іноземний банк, за проведення якої українські фінустанови стягують комісію.