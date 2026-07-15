Як самостійно перевірити євро

Переконатися в їхній автентичності можна й без спеціального обладнання. Євроцентробанк опублікував просту інструкцію, якою кожен охочий може скористатися навіть удома.

Крок №1 – Торкніться купюри

Її папір на дотик щільний та хрусткий. Основне зображення й велика цифра номіналу на лицьовому боці, а також написи та короткі лінії вздовж лівого й правого країв – рельєфні.

Крок №2 – Огляньте банкноту

Піднесіть гроші до світла, аби побачити водяний знак із портретом Європи, номінал купюри та основне зображення позаду.

Окрім того, має з'явитися захисна нитка у вигляді темної вертикальної смуги з символами € та номіналом, надрукованим дрібними світлим шрифтом. Також прозорим стане віконце в голограмі, крізь яке з обох боків купюри видно портрет Європи.



Який вигляд має водяний знак на 50 євро / Скриншот із сайту ЄЦБ

Крок №3 – Нахиліть екземпляр

На завершальному етапі достатньо трохи покрутити купюру. На голографічній смузі праворуч мають змінюватися зображення: у прозорому віконці з'являється портрет Європи, а також видно райдужні елементи. Водночас блискуча цифра номіналу в нижньому лівому куті створює ефект руху світла та змінює колір.

Нагадаємо, регулятор уже активно працює над першим за понад 20 років повним оновленням дизайну євро. Тож уже за кілька років на готівці можуть з'явитися портрети відомих людей, як-от Марії Каллас і Леонардо да Вінчі, або ж природні ландшафти з птахами.