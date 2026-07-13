Що робити з пошкодженими доларами

У такому разі єдиним варіантом для громадян залишається інкасо – спеціальна процедура заміни через іноземний банк. Деталі пояснили експерти освітньої платформи Нацбанку "Гаразд".

За прийняття банкнот на інкасо стягують комісію, а сам процес може тривати довго – конкретні строки залежать від банку. Тож перед зверненням варто уточнити умови проведення операції.

Йдеться про купюри, які під час обігу набули однієї або кількох таких ознак значного зношення чи пошкодження, зокрема:

розірвані або розрізані на частини;

мають пошкоджені елементи дизайну чи захисту (наприклад, видалені номінал, портрет, захисна стрічка тощо);

змінили свій первісний колір;

мають великі (понад половину розміру банкноти) плями чи інші забруднення – навіть ті, що видно лише під ультрафіолетом;

забруднені по всій поверхні;

обгоріли, обвуглилися або почали руйнуватися через тривалий вплив рідин чи хімічних речовин;

мають очевидні друкарські недоліки.

Водночас інше незначне зношення або ж старий дизайн не є підставою для відмови в обміні, адже всі банкноти ФРС США, випущені з 1914 року, дійсні незалежно від року емісії.

У разі порушень зі сторони фінустанов можна скаржитися безпосередньо до регулятора. На сайті Нацбанку доступні відповідна форма та номер телефону для консультацій.