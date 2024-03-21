Йдеться про банкноти, які втратили платіжні ознаки.

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НБУ планує змінити правила обміну пошкоджених купюр

Згідно із заявою Нацбанку, зміни потрібні для того, щоб скорегувати певні правил відповідно до норм закону "Про Національний банк України", які набули чинності з 1 січня 2024 року.

Ініціатива центробанку включає такі пункти:

Спрощений механізм обміну банкнот, у яких втрачені платіжні ознаки через пожежу, катастрофу, інші нещасні випадки чи стихії, а також побутове пошкодження;

Уточнення вимог щодо дій з купюрами, пошкодженими у період надзвичайного режиму, – регулятор має здійснювати обмін купюр, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму за результатами перевірки. Підставою для такого обміну є судові рішення чи ухвали.

Нагадаємо, що на початку 2023 року Нацбанк пояснив, які банкноти отримують статус застарілих або зношених. При цьому вилучення з обігу старих купюр є частиною комплексного рішення регулятора.