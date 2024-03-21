Речь идет о банкнотах, которые потеряли платежные признаки.

Обратите внимание Самые успешные женщины в мире финансов: какие имена стоит знать каждому

НБУ планирует изменить правила обмена поврежденных купюр

Согласно заявлению Нацбанка, изменения нужны для того, чтобы скорректировать определенные правила в соответствии с нормами закона "О Национальном банке Украины", которые вступили в силу с 1 января 2024 года.

Инициатива центробанка включает следующие пункты:

Упрощенный механизм обмена банкнот, у которых утрачены платежные признаки из-за пожара, катастрофы, другие несчастные случаи или стихии, а также бытовое повреждение;

Уточнение требований относительно действий с купюрами, поврежденными в период чрезвычайного режима, – регулятор должен осуществлять обмен купюр, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима по результатам проверки. Основанием для такого обмена являются судебные решения или постановления.

Напомним, что в начале 2023 года Нацбанк объяснил, какие банкноты получают статус устаревших или изношенных. При этом изъятие из обращения старых купюр является частью комплексного решения регулятора.