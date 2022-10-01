Гривні на злоті: яку суму українські біженці обміняли у Польщі від початку війни

Більш як 100 тисяч українських біженців обміняли 730 мільйонів гривень на злоті у відділеннях Bank Polski. Про це свідчать дані Bank Polski.

Яку суму українці обміняли на злоті

З 25 березня до 9 вересня українські біженці у Польщі обміняли у відділеннях Bank Polski 728 мільйонів гривень на 98 мільйонів злотих. Вартість середньої операції обміну склала 7 тисяч гривень, при ліміті 10 тисяч гривень.

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Всі обміняні гривні було переведено Bank Polski до регіональних відділень Національного банку Польщі, а потім продано до Нацбанку за тим самим курсом.

У центробанку Польщі уточнили, що 28 вересня Bank Polski остаточно розрахувався з Національним банком України за укладеною 18 березня угодою про обмін української гривні на польський злотий для українських біженців.