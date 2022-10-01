Какую сумму украинцы обменяли на злотые

С 25 марта по 9 сентября украинские беженцы в Польше обменяли в отделениях Bank Polski 728 миллионов гривен на 98 миллионов злотых. Стоимость средней сделки обмена составила 7 тысяч гривен, при лимите 10 тысяч гривен.

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Все обмененные гривны были переведены Bank Polski в региональные отделения Национального банка Польши, а затем проданы в Нацбанк по тому же курсу.

В центробанке Польши уточнили, что 28 сентября Bank Polski окончательно рассчитался с Национальным банком Украины по заключенному 18 марта соглашению об обмене украинской гривны на польский злотый для украинских беженцев.

Напомним! С 5 октября НБУ возвращает запрет на P2P-переводы с гривневых карточек на карты физических лиц иностранных банков за рубежом. Однако запрет не будет касаться переводов для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, уплаты алиментов.