Яку суму українці обміняли на злоті

З 25 березня до 9 вересня українські біженці у Польщі обміняли у відділеннях Bank Polski 728 мільйонів гривень на 98 мільйонів злотих. Вартість середньої операції обміну склала 7 тисяч гривень, при ліміті 10 тисяч гривень.

Читайте також Новий протокол Ethereum: що це означає для світу криптовалют

Всі обміняні гривні було переведено Bank Polski до регіональних відділень Національного банку Польщі, а потім продано до Нацбанку за тим самим курсом.

У центробанку Польщі уточнили, що 28 вересня Bank Polski остаточно розрахувався з Національним банком України за укладеною 18 березня угодою про обмін української гривні на польський злотий для українських біженців.

Нагадаємо! З 5 жовтня НБУ повертає заборону на P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном. Однак заборона не стосуватиметься переказів для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрати, пов’язані зі смертю, сплата аліментів.