Яку суму українці обміняли на злоті
З 25 березня до 9 вересня українські біженці у Польщі обміняли у відділеннях Bank Polski 728 мільйонів гривень на 98 мільйонів злотих. Вартість середньої операції обміну склала 7 тисяч гривень, при ліміті 10 тисяч гривень.
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Всі обміняні гривні було переведено Bank Polski до регіональних відділень Національного банку Польщі, а потім продано до Нацбанку за тим самим курсом.
У центробанку Польщі уточнили, що 28 вересня Bank Polski остаточно розрахувався з Національним банком України за укладеною 18 березня угодою про обмін української гривні на польський злотий для українських біженців.