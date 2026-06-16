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16 червня, 06:00
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За яким курсом обмінюють 100 доларів 2006 року

Анастасія Зорик

Долари 2006 року обмінюють за стандартним курсом. Адже ці купюри чинні. Річ у тім, що наразі дійсними є доларові банкноти, випущені після 1914 року.

Чому долари 2006 року можуть обмінювати за зменшеним курсом?

При обміні надважливу роль відіграє стан купюр, повідомляє НБУ.

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Тобто, ступінь їх пошкодження. Купюри з ознаками незначного зношення обмінюються за стандартним курсом. 

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголошує Нацбанк.

А от банкноти, що мають ознаки значного зношення – віддають на інкасо. Це спеціальна процедура, яка передбачає, що:

  • вашу банкноту банк передає іноземному банку-кореспонденту;
  • а уже банк-кореспондент проводить обмін.

Потрібно розуміти, що інкасо це довготривала процедура. Особливо зараз, коли логістичні процеси ускладнено. До того ж при інкасо стягується комісія.

Зверніть увагу! Тарифи на проведення інкасо фінансова установа зобов'язана розміщувати у доступному для клієнта місці.

Чому долари можуть вилучати при обміні?

  • При обміні долари можуть вилучати. Так відбувається тоді, коли касир підозрює, що банкнота підробна. Далі таку купюру віддають на експертизу, її НБУ проводить безоплатно.
  • Якщо купюра не підробна, її повертають власнику. Банкноти, що виявиться фальшивкою, вилучають повністю. Щобільше, про інцидент сповіщають правоохоронні органи.

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