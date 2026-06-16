Почему доллары 2006 года могут обмениваться по сниженному курсу?
При обмене чрезвычайно важную роль играет состояние купюр, сообщает НБУ.
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То есть степень их повреждения. Купюры с признаками незначительного износа обмениваются по стандартному курсу.
Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,
– подчеркивает Нацбанк.
А вот банкноты, имеющие признаки значительного износа, – сдаются на инкассо. Это специальная процедура, которая предусматривает, что:
- вашу банкноту банк передает иностранному банку-корреспонденту;
- а уже банк-корреспондент проводит обмен.
Нужно понимать, что инкассо — это длительная процедура. Особенно сейчас, когда логистические процессы затруднены. К тому же при инкассо взимается комиссия.
Обратите внимание! Тарифы на проведение инкассо финансовое учреждение обязано размещать в доступном для клиента месте.
Почему доллары могут изымать при обмене?
- При обмене доллары могут изымать. Так происходит тогда, когда кассир подозревает, что банкнота поддельная. Далее такую купюру отправляют на экспертизу, которую НБУ проводит бесплатно.
- Если купюра не поддельная, ее возвращают владельцу. Банкноты, которые окажутся фальшивками, изымают полностью. Более того, об инциденте сообщают в правоохранительные органы.