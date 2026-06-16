Почему доллары 2006 года могут обмениваться по сниженному курсу?

При обмене чрезвычайно важную роль играет состояние купюр, сообщает НБУ.

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То есть степень их повреждения. Купюры с признаками незначительного износа обмениваются по стандартному курсу.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– подчеркивает Нацбанк.

А вот банкноты, имеющие признаки значительного износа, – сдаются на инкассо. Это специальная процедура, которая предусматривает, что:

вашу банкноту банк передает иностранному банку-корреспонденту;

а уже банк-корреспондент проводит обмен.

Нужно понимать, что инкассо — это длительная процедура. Особенно сейчас, когда логистические процессы затруднены. К тому же при инкассо взимается комиссия.

Обратите внимание! Тарифы на проведение инкассо финансовое учреждение обязано размещать в доступном для клиента месте.

Почему доллары могут изымать при обмене?