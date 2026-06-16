Чому долари 2006 року можуть обмінювати за зменшеним курсом?
При обміні надважливу роль відіграє стан купюр, повідомляє НБУ.
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Тобто, ступінь їх пошкодження. Купюри з ознаками незначного зношення обмінюються за стандартним курсом.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголошує Нацбанк.
А от банкноти, що мають ознаки значного зношення – віддають на інкасо. Це спеціальна процедура, яка передбачає, що:
- вашу банкноту банк передає іноземному банку-кореспонденту;
- а уже банк-кореспондент проводить обмін.
Потрібно розуміти, що інкасо це довготривала процедура. Особливо зараз, коли логістичні процеси ускладнено. До того ж при інкасо стягується комісія.
Зверніть увагу! Тарифи на проведення інкасо фінансова установа зобов'язана розміщувати у доступному для клієнта місці.
Чому долари можуть вилучати при обміні?
- При обміні долари можуть вилучати. Так відбувається тоді, коли касир підозрює, що банкнота підробна. Далі таку купюру віддають на експертизу, її НБУ проводить безоплатно.
- Якщо купюра не підробна, її повертають власнику. Банкноти, що виявиться фальшивкою, вилучають повністю. Щобільше, про інцидент сповіщають правоохоронні органи.