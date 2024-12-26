Банки чи обмінники: де вигідніше продавати та купувати долари в Україні

Українці мають декілька варіантів для обміну іноземної валюти. Найбільш популярні опції – це банки та обмінники. На цьому фоні виникає питання, де вигідніше купувати або продавати валюту.

Де вигідніше обмінювати долари

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що вибір установи для обміну іноземної валюти залежить від потреб клієнта. Про це пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Експерт додав, що люди можуть прагнути знайти місце, де вийде дешевше купити й дорожче продати валюту, або шукають безпечне місце для обміну, аби не турбуватися через ймовірне шахрайство. Плотніков виділив такі моменти щодо обміну валюти:

За його словами, зазвичай, обмінники пропонують кращий курс, ніж банки. Водночас на чорному ринку реально знайти кращі умови, ніж в пунктах обміну;

Олексій Плотніков заявив, що не рекомендую обмінювати валюту на чорному ринку, оскільки існує велика ймовірність натрапити на шахраїв або якихось кримінальних елементів.

Експерт додав, що пропагую обмін у банках. Головна причина – це максимальна безпека. Зокрема, з його слів, йдеться про камери відеоспостереження та охорону.

Як відрізняється курс долара в банках та обмінниках

Станом на 26 грудня Національний банк України встанови курс долара на рівні 41,86 гривні. Тоді як середній курс американської валюти у банках України коливається на рівні 41,70 гривні (купівлі) – 42,25 гривні (продаж). Про це інформує портал "Мінфін". Натомість пункти обміну купують долар за курсом на рівні 42,10 гривні, а продають – за 42,15 гривні.

Ціна 100 доларів в банках та обмінниках: