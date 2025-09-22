Какие 100 долларов невозможно обменять в Украине?

В Украине могут не принять значительно изношенные доллары, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Курс доллара только растет: все может изменить следующий шаг от ФРС

Обратите внимание! Значительно изношенные банкноты можно передать на инкассо. То есть, обмен, который осуществляет иностранный банк-корреспондент

Понятие "незначительно изношенных" банкнот было отменено еще в 2023 году. То есть, эта причина не может стать обоснованием для того, чтобы финучреждение не приняло купюру.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает регулятор.

Также финучреждение имеет право не принимать банкноту, которая определена как фальшивая. Эту купюру должны изъять и передать на экспертизу в НБУ. Если банкнота действительно фальшивая, ее отдают в правоохранительные органы для осуществления расследования.

Интересно! По данным WSJ, купюра номиналом 100 долларов стала самой популярной. Она даже опередила 1-долларовую.

Какие еще деньги выводят из обращения?