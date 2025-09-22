Какие 100 долларов невозможно обменять в Украине?
В Украине могут не принять значительно изношенные доллары, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Курс доллара только растет: все может изменить следующий шаг от ФРС
Обратите внимание! Значительно изношенные банкноты можно передать на инкассо. То есть, обмен, который осуществляет иностранный банк-корреспондент
Понятие "незначительно изношенных" банкнот было отменено еще в 2023 году. То есть, эта причина не может стать обоснованием для того, чтобы финучреждение не приняло купюру.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– отмечает регулятор.
Также финучреждение имеет право не принимать банкноту, которая определена как фальшивая. Эту купюру должны изъять и передать на экспертизу в НБУ. Если банкнота действительно фальшивая, ее отдают в правоохранительные органы для осуществления расследования.
Интересно! По данным WSJ, купюра номиналом 100 долларов стала самой популярной. Она даже опередила 1-долларовую.
Какие еще деньги выводят из обращения?
ЕС постепенно выводит из обращения банкноту номиналом 500 евро. Сейчас эта купюра является действующим платежным средством. Если вы не хотите пользоваться этой банкнотой, обменяйте ее. Это можно сделать в любом национальном центральном банке, который принадлежит к еврозоне.
С 1 октября НБУ выводит из обращения монету 10 копеек. Процесс изъятия будет происходить постепенно.
НБУ ранее выводил из обращения другие монеты. Речь, в частности, о 1, 2, 5, 25 копеек.