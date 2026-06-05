НБУ все пояснив: якого року долари недійсні зараз
Чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Документів чи постанов, які вказують на зворотне, наразі немає. Чому можуть виникнути проблеми з обміном доларових купюр, читайте далі.
Чому проблематично обміняти старі купюри?
"Старими" зазвичай називають банкноти 1996, 2003 та 2006 років, вказує Unex Bank.
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Перевірити такі купюри складніше. Установа просто може не мати для цього можливостей.
Аби гарантовано здійснити обмін, варто звернутися в банки. Вони, зазвичай, ретельно дотримуються вимог НБУ щодо проведення валютних операцій.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– вказує НБУ.
Зауважимо, як вказує регулятор, на результат обміну банкнот впливає саме їх стан. Тобто ступінь пошкодженості:
- купюри з ознаками незначного зношення вільно обмінюються;
- а значно зношені банкноти віддаються на інкасо.
Важливо! Поняття "незначно зношена банкнота" було скасовано ще у 2023 році. Таким чином регулятор прагнув зменшити вплив людського фактора на результат обміну купюр.
Як працює процедура інкасо?
Інкасо це складніша процедура обміну. Ви передаєте банкноту в банк, а він передає кошти іноземному банку-кореспонденту. Уже після цього відбувається обмін. Також проводиться інкасо і через обмінники. Йдеться про ті установи, що мають спеціальні договори з українськими банками.
При інкасо стягується комісія. Тобто, в результаті такого обміну ви отримаєте меншу суму. Тарифи на проведення цієї процедури мають бути розміщені так, аби клієнт міг з ними попередньо ознайомитись.
Інкасо це доволі тривала в часі процедура. Зокрема, зараз, коли ускладнені логістичні ланцюги саме через війну.