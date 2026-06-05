НБУ все пояснив: якого року долари недійсні зараз

Чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Документів чи постанов, які вказують на зворотне, наразі немає. Чому можуть виникнути проблеми з обміном доларових купюр, читайте далі.

Чому проблематично обміняти старі купюри?

"Старими" зазвичай називають банкноти 1996, 2003 та 2006 років, вказує Unex Bank.

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Перевірити такі купюри складніше. Установа просто може не мати для цього можливостей.

Аби гарантовано здійснити обмін, варто звернутися в банки. Вони, зазвичай, ретельно дотримуються вимог НБУ щодо проведення валютних операцій.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, і справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– вказує НБУ.

Зауважимо, як вказує регулятор, на результат обміну банкнот впливає саме їх стан. Тобто ступінь пошкодженості:

купюри з ознаками незначного зношення вільно обмінюються;

а значно зношені банкноти віддаються на інкасо.

Важливо! Поняття "незначно зношена банкнота" було скасовано ще у 2023 році. Таким чином регулятор прагнув зменшити вплив людського фактора на результат обміну купюр.

Як працює процедура інкасо?