Почему проблематично обменять старые купюры?

"Старыми" обычно называют банкноты 1996, 2003 и 2006 годов, указывает Unex Bank.

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Проверить такие купюры сложнее. Учреждение просто может не иметь для этого возможностей.

Чтобы гарантированно осуществить обмен, стоит обратиться в банки. Они, обычно, тщательно соблюдают требования НБУ по проведению валютных операций.

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Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементами защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– указывает НБУ.

Заметим, как указывает регулятор, на результат обмена банкнот влияет именно их состояние. То есть степень поврежденности:

купюры с признаками незначительного износа свободно обмениваются;

а значительно изношенные банкноты отдаются на инкассо.

Важно! Понятие "незначительно изношенная банкнота" было отменено еще в 2023 году. Таким образом регулятор стремился уменьшить влияние человеческого фактора на результат обмена купюр.

Как работает процедура инкассо?