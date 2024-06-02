Нові обмеження на банківські перекази: у НБУ пояснили низку важливих аспектів

Наприкінці травня український Нацбанк повідомив, що готує нові обмеження на перекази між картками між фізичними особами. Ця новина сколихнула українське суспільство, спровокувавши чимало дискусій. Водночас є декілька аспектів, на які варто звернути більше уваги.

Нагадаємо, що наразі робочий варіант, який представив Нацбанк, передбачає обмеження до 30 вихідних переказів на місяць та лімітом на 100 тисяч гривень. Йдеться про перекази коштів з карти на карту (Р2Р-перекази).

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НБУ в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу роз'яснив низку моментів, які пов'язані з цією ініціативою.

На які результати очікують в Нацбанку

У центробанку очікують, що унеможливлення використання карткових "дропів" спроможне вивести певний капітал та бізнес з "тіні". Наприклад, завдяки наглядовим діям НБУ у 2022 – 2023 роках суттєво виріс обсяг операцій на сайтах ліцензованих операторів азартних ігор.

з чим легальний азартний бізнес за 12 місяців 2023 року сплатив 10,4 мільярда гривень податків, що більше ніж у 14 разів перевищило суму сплачених ним податків у 2022 році (0,73 мільярда гривень).

У лютому, березні, квітні 2024 року податкові надходження від грального бізнесу стабільно перевищували 1 мільярд гривень (1,81 мільярда гривень, 2,02 мільярда гривень та 1,26 мільярда гривень відповідно).

Що таке "дропи" Згідно з даними на



Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів. Згідно з даними на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.

Також додамо, що очільник НБУ Андрій Пишний повідомив, що центробанк проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. У результаті, вони вважають, що робочий варіант обмежень на 30 вихідних переказів з картки не торкнеться 98% українців. Водночас вбачають, що обмеження на загальну суму до 100 тисяч на місяць не зачепить 95% українців.

Волонтерські збори та обмеження від НБУ

На питання чи варто українцям враховувати обмеження щодо переказів з картки на картку під час волонтерських зборів 24 Канал отримав таку відповідь:

Це залежить від того, як саме проводять волонтерський збір та які при цьому використовуються типи переказів. Людина може переказати кошти, як мінімум двома способами: через Р2Р переказ та через IBAN.

У центробанку нагадали, що на перекази по IBAN немає обмежень ні за сумами, ні за кількістю, а СЕП (система електронних платежів) працює у режимі 24 на 7 й усі платежі опрацьовуються швидко.

У яких секторах найчастіше фіксують тіньові схеми

Винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій:

обслуговування наркоторгівлі;

незаконний гральний бізнес;

різні тіньові схеми.

У Нацбанку підмітили, що не йдеться про якусь конкретну галузь, адже схема діє для будь-якого нелегального бізнесу, але велику частку карт "дропів" виявляють на сайтах нелегальних казино.

Важливі акценти від Нацбанку

НБУ наголошує, що рішення щодо обмеження переказів з картки на картку наразі знаходиться на етапі опрацювання! У центробанку виділили ще такий момент:

Ми завчасно та відкрито поділилися нашими планами, щоб вивчити думку громадськості, волонтерів і за потреби мати змогу відкалібрувати окремі деталі. Орієнтовно – за місяць.

До цього часу НБУ ініціює зустріч з волонтерами, аби вислухати їхню думку й почути всі "за" та "проти". Додають, що аналогічно регулятор діяв на етапі впровадження валютних обмежень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, відповідне рішення коригували в процесі відкритого діалогу, щоб максимально сприяти діяльності волонтерів та водночас не підважувати макрофінансову стабільність.