Загалом центральний банк Індії має понад 822 тонни золота. При цьому майже 414 тонн були на зберіганні в Банку Англії та Банку міжнародних розрахунків (BIS).

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Індія забрала з банку Англії тонни золота

Наразі індійський центробанк забрав з Великої Британії 100 тонн золота. Для реалізації цього завдання довелося провести досить ґрунтовно підготуватися. Зокрема, йдеться про такі кроки:

Перш за все центральний банк Індії звільнили від сплати митних зборів за ввезення металу, але не від імпортного податку, бо він розподіляється між окремими штатами.

Також для цього виділили спеціальний літак із додатковими заходами безпеки.

До теми! Світові центральні банки традиційно сприймають Велику Британію, як надійне місце для зберігання золота. Для прикладу, Індія зберігала там частину запасів золото з моменту здобуття незалежності у 1947 році.

Індія також має на меті переправити незабаром ще 100 тисяч тонн золота з Британії на батьківщину. Згідно з даними Times of India, переміщення запасів золота дозволить центральному банку зекономити гроші на послугах Банку Англії.

Центробанки та золото

Нагадаємо, що в останні роки світові центробанки суттєво збільшили обсяги купівлі золота. Регулятори навіть встановили кілька рекордів. Для прикладу, у січні 2024 року центробанки придбали вдвічі більші обсяги дорогоцінного металу порівняно з груднем. Також додають, що приріст фіксують 8 місяць поспіль, за словами аналітика WGC.

У поточному році ставку на золото також зробив центральний банк Монголії, збільшивши обсяги купівлі дорогоцінного металу. У банку заявили, що це один зі способів для забезпечення економічної стабільності в країні шляхом поступового збільшення валютних резервів.

Крім того, у Китаї як центральний банк, так і звичайні споживачі активно купують золото на тлі складнощів з економікою та знеціненням юаня. Піднебесна навіть випередила Індію за цим показником.