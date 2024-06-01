Загалом центральний банк Індії має понад 822 тонни золота. При цьому майже 414 тонн були на зберіганні в Банку Англії та Банку міжнародних розрахунків (BIS).
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Індія забрала з банку Англії тонни золота
Наразі індійський центробанк забрав з Великої Британії 100 тонн золота. Для реалізації цього завдання довелося провести досить ґрунтовно підготуватися. Зокрема, йдеться про такі кроки:
- Перш за все центральний банк Індії звільнили від сплати митних зборів за ввезення металу, але не від імпортного податку, бо він розподіляється між окремими штатами.
- Також для цього виділили спеціальний літак із додатковими заходами безпеки.
Індія також має на меті переправити незабаром ще 100 тисяч тонн золота з Британії на батьківщину. Згідно з даними Times of India, переміщення запасів золота дозволить центральному банку зекономити гроші на послугах Банку Англії.
Центробанки та золото
Нагадаємо, що в останні роки світові центробанки суттєво збільшили обсяги купівлі золота. Регулятори навіть встановили кілька рекордів. Для прикладу, у січні 2024 року центробанки придбали вдвічі більші обсяги дорогоцінного металу порівняно з груднем. Також додають, що приріст фіксують 8 місяць поспіль, за словами аналітика WGC.
У поточному році ставку на золото також зробив центральний банк Монголії, збільшивши обсяги купівлі дорогоцінного металу. У банку заявили, що це один зі способів для забезпечення економічної стабільності в країні шляхом поступового збільшення валютних резервів.
Крім того, у Китаї як центральний банк, так і звичайні споживачі активно купують золото на тлі складнощів з економікою та знеціненням юаня. Піднебесна навіть випередила Індію за цим показником.