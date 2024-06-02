Нагадаємо, що наразі робочий варіант, який представив Нацбанк, передбачає обмеження до 30 вихідних переказів на місяць та лімітом на 100 тисяч гривень. Йдеться про перекази коштів з карти на карту (Р2Р-перекази).
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НБУ в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу роз'яснив низку моментів, які пов'язані з цією ініціативою.
На які результати очікують в Нацбанку
У центробанку очікують, що унеможливлення використання карткових "дропів" спроможне вивести певний капітал та бізнес з "тіні". Наприклад, завдяки наглядовим діям НБУ у 2022 – 2023 роках суттєво виріс обсяг операцій на сайтах ліцензованих операторів азартних ігор.
У лютому, березні, квітні 2024 року податкові надходження від грального бізнесу стабільно перевищували 1 мільярд гривень (1,81 мільярда гривень, 2,02 мільярда гривень та 1,26 мільярда гривень відповідно).
Що таке "дропи"Згідно з даними на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.
Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.
Також додамо, що очільник НБУ Андрій Пишний повідомив, що центробанк проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. У результаті, вони вважають, що робочий варіант обмежень на 30 вихідних переказів з картки не торкнеться 98% українців. Водночас вбачають, що обмеження на загальну суму до 100 тисяч на місяць не зачепить 95% українців.
Волонтерські збори та обмеження від НБУ
На питання чи варто українцям враховувати обмеження щодо переказів з картки на картку під час волонтерських зборів 24 Канал отримав таку відповідь:
Це залежить від того, як саме проводять волонтерський збір та які при цьому використовуються типи переказів. Людина може переказати кошти, як мінімум двома способами: через Р2Р переказ та через IBAN.
У центробанку нагадали, що на перекази по IBAN немає обмежень ні за сумами, ні за кількістю, а СЕП (система електронних платежів) працює у режимі 24 на 7 й усі платежі опрацьовуються швидко.
У яких секторах найчастіше фіксують тіньові схеми
Винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій:
- обслуговування наркоторгівлі;
- незаконний гральний бізнес;
- різні тіньові схеми.
У Нацбанку підмітили, що не йдеться про якусь конкретну галузь, адже схема діє для будь-якого нелегального бізнесу, але велику частку карт "дропів" виявляють на сайтах нелегальних казино.
Важливі акценти від Нацбанку
НБУ наголошує, що рішення щодо обмеження переказів з картки на картку наразі знаходиться на етапі опрацювання! У центробанку виділили ще такий момент:
Ми завчасно та відкрито поділилися нашими планами, щоб вивчити думку громадськості, волонтерів і за потреби мати змогу відкалібрувати окремі деталі. Орієнтовно – за місяць.
До цього часу НБУ ініціює зустріч з волонтерами, аби вислухати їхню думку й почути всі "за" та "проти". Додають, що аналогічно регулятор діяв на етапі впровадження валютних обмежень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Зокрема, відповідне рішення коригували в процесі відкритого діалогу, щоб максимально сприяти діяльності волонтерів та водночас не підважувати макрофінансову стабільність.