Нагадаємо, що наразі робочий варіант, який представив Нацбанк, передбачає обмеження до 30 вихідних переказів на місяць та лімітом на 100 тисяч гривень. Йдеться про перекази коштів з карти на карту (Р2Р-перекази).

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НБУ в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу роз'яснив низку моментів, які пов'язані з цією ініціативою.

На які результати очікують в Нацбанку

У центробанку очікують, що унеможливлення використання карткових "дропів" спроможне вивести певний капітал та бізнес з "тіні". Наприклад, завдяки наглядовим діям НБУ у 2022 – 2023 роках суттєво виріс обсяг операцій на сайтах ліцензованих операторів азартних ігор.

У зв’язку з чим легальний азартний бізнес за 12 місяців 2023 року сплатив 10,4 мільярда гривень податків, що більше ніж у 14 разів перевищило суму сплачених ним податків у 2022 році (0,73 мільярда гривень).

У лютому, березні, квітні 2024 року податкові надходження від грального бізнесу стабільно перевищували 1 мільярд гривень (1,81 мільярда гривень, 2,02 мільярда гривень та 1,26 мільярда гривень відповідно).

Що таке "дропи" Згідно з даними на



Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів. Згідно з даними на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.

Також додамо, що очільник НБУ Андрій Пишний повідомив, що центробанк проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. У результаті, вони вважають, що робочий варіант обмежень на 30 вихідних переказів з картки не торкнеться 98% українців. Водночас вбачають, що обмеження на загальну суму до 100 тисяч на місяць не зачепить 95% українців.

Волонтерські збори та обмеження від НБУ

На питання чи варто українцям враховувати обмеження щодо переказів з картки на картку під час волонтерських зборів 24 Канал отримав таку відповідь:

Це залежить від того, як саме проводять волонтерський збір та які при цьому використовуються типи переказів. Людина може переказати кошти, як мінімум двома способами: через Р2Р переказ та через IBAN.

У центробанку нагадали, що на перекази по IBAN немає обмежень ні за сумами, ні за кількістю, а СЕП (система електронних платежів) працює у режимі 24 на 7 й усі платежі опрацьовуються швидко.

У яких секторах найчастіше фіксують тіньові схеми

Винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій:

обслуговування наркоторгівлі;

незаконний гральний бізнес;

різні тіньові схеми.

У Нацбанку підмітили, що не йдеться про якусь конкретну галузь, адже схема діє для будь-якого нелегального бізнесу, але велику частку карт "дропів" виявляють на сайтах нелегальних казино.

Важливі акценти від Нацбанку

НБУ наголошує, що рішення щодо обмеження переказів з картки на картку наразі знаходиться на етапі опрацювання! У центробанку виділили ще такий момент:

Ми завчасно та відкрито поділилися нашими планами, щоб вивчити думку громадськості, волонтерів і за потреби мати змогу відкалібрувати окремі деталі. Орієнтовно – за місяць.

До цього часу НБУ ініціює зустріч з волонтерами, аби вислухати їхню думку й почути всі "за" та "проти". Додають, що аналогічно регулятор діяв на етапі впровадження валютних обмежень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, відповідне рішення коригували в процесі відкритого діалогу, щоб максимально сприяти діяльності волонтерів та водночас не підважувати макрофінансову стабільність.