Як триває валютна лібералізація

НБУ провів комплексний аналіз раніше ухвалених послаблень відповідно до зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, який уже підтвердив їх успішне виконання. Кінцевою метою залишається повернення до довоєнних принципів валютного регулювання в межах стратегії, ухваленої ще в липні 2023 року.

У повідомленні зазначено, що рішення регулятора ґрунтуються на оцінці макроекономічних умов, ситуації на ринку тощо. Такий підхід уже нібито дозволив розширити можливості для бізнесу та населення без суттєвого зростання попиту на валюту, тиску на міжнародні резерви й загроз для фінансової стабільності.

Реалізація заходів Дорожньої карти допомогла населенню не лише задовольняти свої першочергові потреби, а й певним чином диверсифікувати заощадження та формувати інвестиційну культуру,

– наголосили в НБУ.



Етапи Дорожньої карти / Інфографіка НБУ

Зокрема, фізичні особи можуть вільно купувати готівкову іноземну валюту, а в межах лімітів – безготівкову, банківські метали, цінні папери іноземних емітентів. Окрім того, громадяни мають право розраховуватися картками на закордонних майданчиках.

Українцям за кордоном дозволено оплачувати товари, послуги та оренду житла з гривневих рахунків у встановлених обсягах або ж із валютних карток – за покупки та послуги без лімітів, але для придбання коштовностей і винаймання житла вони все ж діють.

Зауважте! Послаблення мають сприяти детінізації економіки та її відновленню. І хоча лібералізація валютного ринку залишається пріоритетом для НБУ, він продовжить суворо контролювати операції, аби запобігти обходу чинних обмежень.

Нагадаємо, місячний ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти збільшили до 200 тисяч гривень, тоді як денний ліміт на зняття готівки з валютних рахунків – до 200 тисяч гривень в еквіваленті як для операцій в Україні, так і за кордоном.