Клієнти обходять обмеження на перекази

Клієнти відкривають додаткові рахунки в різних банках або частіше користуються переказами на IBAN, передає 24 Канал.

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Водночас деякі клієнти банків стали обережніше ставитися до звичних переказів на картку близьким чи друзям, намагаючись уникнути можливих ризиків.

Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська розповіла, що у перші тижні лютого кількість переказів знизилася приблизно на 12%, а їх обсяг – на 18%. Проте вже в середині місяця ситуація почала поступово вирівнюватися, і очікується невелике зростання в березні-квітні – у межах 1-3%.

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Ми відстежуємо тенденції та аналізуємо вплив нових правил на поведінку клієнтів. Зазвичай "початковий період" після будь-яких нововведень потребує певної адаптації, для якої характерні коливання в обсягах переказів, але протягом 2-3 місяців ситуація має стабілізуватися. Адже нові правила спрямовані саме на захист добросовісних користувачів банківських послуг і запобігання використанню фінансової системи з незаконною метою.

Вона також зазначила, що більшість банків давно застосовують ризикоорієнтований підхід до аналізу клієнтів, тож суттєвого збільшення кількості ризикових клієнтів з 1 лютого не зафіксовано, попри зміни в правилах переказів.

Як підготуватися до нових обмежень

Анна Довгальська надала низку практичних рекомендацій, які допоможуть клієнтам адаптуватися до змін, що набудуть чинності з 1 червня 2025 року: